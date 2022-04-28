В проведении акции «Бессмертный полк» в России примут участие 50 тысяч волонтёров

«Волонтёры Победы» дали старт обучению добровольцев на базе РГУ имени Косыгина для участия в акции «Бессмертный полк». В Москве отобраны около 3,5 тыс. человек. Такую подготовку участники движения проводят по всей России.

Об этом сообщает Life.ru.

«Очень радует, что акция пройдёт в этом году в очном формате. Участвую в ней со школьных лет. Сначала сама несла портрет своего героя, а после стала волонтёром. В ряды команды соорганизаторов «Бессмертного полка» попала целенаправленно: мне хотелось стать частью этого памятного мероприятия и получить уникальный опыт», — заявила волонтёр Ксения Гольцман из Алтайского края.

Ранее депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева в беседе с НСН рассказала о предстоящем шествии.