В Подмосковье более 98 тысяч семей оформили статус многодетных онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Электронное удостоверение всегда под рукой и находится прямо в смартфоне родителя», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Она отметила, что для оформления статуса многодетной семьи в режиме онлайн достаточно одного заявления, на заполнение которого потребуется не более 10 минут.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с детскими садами в республике.