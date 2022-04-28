В Подмосковье более 98 тысяч семей оформили статус многодетных онлайн

В Московской области более 98 тыс. семей оформили электронные удостоверения о многодетности. Такой вариант доступен вместе с бумажным форматом.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Электронное удостоверение всегда под рукой и находится прямо в смартфоне родителя», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она отметила, что для оформления статуса многодетной семьи в режиме онлайн достаточно одного заявления, на заполнение которого потребуется не более 10 минут.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с детскими садами в республике.