В Москве проведут церемонию профилактики Вечного огня с реконструкцией событий 1967 года

Депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева заявила, что в Москве проведут церемонию профилактики Вечного огня.

«8 мая в этом году — особенный день. В 1967 году, через пять месяцев после открытия Могилы Неизвестного Солдата, был зажжён вечный огонь. В этом году в память об этом мероприятии 8 мая Народный фронт в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце» проводит особое мероприятие. В это время будет проходить торжественная церемония профилактики Вечного огня с реконструкцией событий 1967 года», — сообщила она в беседе с НСН.

По её словам, в церемонии будут участвовать представители военной комендатуры Москвы, активисты поисковых отрядов, добровольческих объединений, кадеты, военнослужащие.

Как отметила Цунаева, публичные профилактики Вечного огня стали своего рода хорошей традицией.

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