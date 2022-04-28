В Москве проведут церемонию профилактики Вечного огня с реконструкцией событий 1967 года

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Депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева заявила, что в Москве проведут церемонию профилактики Вечного огня.
В Москве проведут церемонию профилактики Вечного огня с реконструкцией событий 1967 года
  • РИА Новости

«8 мая в этом году — особенный день. В 1967 году, через пять месяцев после открытия Могилы Неизвестного Солдата, был зажжён вечный огонь. В этом году в память об этом мероприятии 8 мая Народный фронт в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце» проводит особое мероприятие. В это время будет проходить торжественная церемония профилактики Вечного огня с реконструкцией событий 1967 года», — сообщила она в беседе с НСН.

По её словам, в церемонии будут участвовать представители военной комендатуры Москвы, активисты поисковых отрядов, добровольческих объединений, кадеты, военнослужащие.

Как отметила Цунаева, публичные профилактики Вечного огня стали своего рода хорошей традицией.

Ранее Nation News сообщал, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

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