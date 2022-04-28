В Роскачестве предупредили о риске хранения старых мобильных телефонов

Эксперты Роскачества предупредили, что старые мобильные телефоны необходимо время от времени проверять, поскольку существует риск вздутия аккумулятора из-за различных химических процессов внутри устройства.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В таком случае можно отнести устройство в утилизацию или заменить батарею для последующего использования. Из-за неисправного аккумулятора смартфон может взорваться», — сообщили эксперты Роскачества.

Также отмечается, что у каждой модели смартфона есть свой жизненный цикл — время поддержки, в течение которого производитель обновляет операционную систему и важные приложения. После истечения этого срока смартфон может стать мишенью для взломщиков.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.