Площадь пожара в ТЦ в Тюменской области составляет 4800 квадратных метров

Площадь пожара в торгово-выставочном центре «Гагаринский» в городе Ишиме Тюменской области составляет 4800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости

«Площадь пожара — 4800 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Ранее стало известно о пожаре в торгово-выставочном центре «Гагаринский» в городе Ишиме Тюменской области.