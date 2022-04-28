Площадь пожара в ТЦ в Тюменской области составляет 4800 квадратных метров
Площадь пожара в торгово-выставочном центре «Гагаринский» в городе Ишиме Тюменской области составляет 4800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- РИА Новости
«Площадь пожара — 4800 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее стало известно о пожаре в торгово-выставочном центре «Гагаринский» в городе Ишиме Тюменской области.
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