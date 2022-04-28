В Москве утвердили план по цифровизации услуг кадастрового учёта недвижимости
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Мы планируем, что к концу года все документы на государственную регистрацию будут подаваться в цифровом формате. В результате услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учёта станут доступнее для заявителей и будут оказываться оперативнее», — отметил вице-мэр.
Отмечается, что цифровизация позволит Департаменту городского имущества Москвы в режиме онлайн анализировать документы по сделкам с недвижимостью и передавать их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.
Ранее телеканал «360» сообщал, что предприниматели, получившие поддержку в Московской области, смогут сдавать свою отчётность онлайн.