В Совфеде прошёл круглый стол по вопросам развития малой авиации

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В Совете Федерации состоялся круглый стол, посвящённый вопросам развития малой авиации.
В Совфеде прошёл круглый стол по вопросам развития малой авиации
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Как заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов, одной из ключевых проблем являются требования федеральных авиационных правил, например, требования к аэродромам такие же, как для обычных аэропортов.

По словам парламентария, малые предприятия даже при желании не смогут их выполнить.

Кузнецов отметил, что с коллегами в партии и парламенте готов к конструктивной работе по совершенствованию правового поля в сфере малой авиации. В частности, помимо упрощения требований, можно подумать о том, чтобы передать управление саморегулирующейся организации, добавил он.

Со своей стороны, сенатор Ольга Епифанова выразила мнение, что возрождение малой авиации хотя бы в советских масштабах — важная задача для российского Севера.

В заседании также принимали участие эксперты авиастроительной отрасли.

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