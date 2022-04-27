Специалист Власова дала советы по покупке коммерческой недвижимости

Специалист по вопросам недвижимости, генеральный директор компании «ТулЗемПроект» Татьяна Власова дала советы по покупке коммерческой недвижимости.

«Проверка юридической чистоты коммерческой недвижимости проводится по двум направлениям. С одной стороны, нужно проверить продавца, с другой — сам объект: строение и землю по отдельности», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

Как отметила Власова, на первых этажах центральных улиц могут встретиться магазины с вынесенной вперёд входной зоной, с рекламными вывесками.

«Покупатель видит всё это и принимает решение о приобретении. В итоге может оказаться, что входная зона вне закона, рекламная вывеска не согласована, и по факту предпринимателю достанется лишь коммерческая площадь на первом этаже и обязанность устранить незаконно возведённые конструкции», — сообщила эксперт.

По её словам, не стоит рассчитывать и на то, что можно снести пару стен и получить площадь для супермаркета — сначала лучше проверить, законно ли вносить такие изменения и сколько будет стоить перепланировка.

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