Специалист Власова дала советы по покупке коммерческой недвижимости

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Специалист по вопросам недвижимости, генеральный директор компании «ТулЗемПроект» Татьяна Власова дала советы по покупке коммерческой недвижимости.
Специалист Власова дала советы по покупке коммерческой недвижимости
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«Проверка юридической чистоты коммерческой недвижимости проводится по двум направлениям. С одной стороны, нужно проверить продавца, с другой — сам объект: строение и землю по отдельности», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

Как отметила Власова, на первых этажах центральных улиц могут встретиться магазины с вынесенной вперёд входной зоной, с рекламными вывесками.

«Покупатель видит всё это и принимает решение о приобретении. В итоге может оказаться, что входная зона вне закона, рекламная вывеска не согласована, и по факту предпринимателю достанется лишь коммерческая площадь на первом этаже и обязанность устранить незаконно возведённые конструкции», — сообщила эксперт.

По её словам, не стоит рассчитывать и на то, что можно снести пару стен и получить площадь для супермаркета — сначала лучше проверить, законно ли вносить такие изменения и сколько будет стоить перепланировка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве предоставили застройщикам 37 га участков для реализации инвестпроектов с начала года.

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