Бутина назвала обмен Ярошенко невероятным достижением российской дипломатии

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина прокомментировала RT сообщение об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

«В текущих условиях откровенной русофобии и международной напряжённости я считаю, что обмен Константина Ярошенко — это совершенно невероятное достижение нашей дипломатии, поскольку очень мало кто верил», — сказалf она.

По словам Бутиной, нет смысла обсуждать, равноценный это обмен или нет.

«Самое главное, что Константин теперь будет со своей семьёй, и без преувеличения можно сказать, что ему спасли жизнь», — добавила она.

Об обмене Константина Ярошенко на Тревора Рида стало известно 27 апреля.