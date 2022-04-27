Бутина назвала обмен Ярошенко невероятным достижением российской дипломатии

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Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина прокомментировала RT сообщение об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.
Бутина назвала обмен Ярошенко невероятным достижением российской дипломатии
  • РИА Новости

«В текущих условиях откровенной русофобии и международной напряжённости я считаю, что обмен Константина Ярошенко — это совершенно невероятное достижение нашей дипломатии, поскольку очень мало кто верил», — сказалf она.

По словам Бутиной, нет смысла обсуждать, равноценный это обмен или нет.

«Самое главное, что Константин теперь будет со своей семьёй, и без преувеличения можно сказать, что ему спасли жизнь», — добавила она.

Об обмене Константина Ярошенко на Тревора Рида стало известно 27 апреля.

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