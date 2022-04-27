Бутина назвала обмен Ярошенко невероятным достижением российской дипломатии
- РИА Новости
«В текущих условиях откровенной русофобии и международной напряжённости я считаю, что обмен Константина Ярошенко — это совершенно невероятное достижение нашей дипломатии, поскольку очень мало кто верил», — сказалf она.
По словам Бутиной, нет смысла обсуждать, равноценный это обмен или нет.
«Самое главное, что Константин теперь будет со своей семьёй, и без преувеличения можно сказать, что ему спасли жизнь», — добавила она.
Об обмене Константина Ярошенко на Тревора Рида стало известно 27 апреля.