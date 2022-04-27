Эксперт рынка недвижимости Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке аренды квартир в Москве

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Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке аренды квартир в Москве.
Эксперт рынка недвижимости Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке аренды квартир в Москве
  • Gettyimages.ru

«В прошлом году было очень много куплено ипотечных квартир, и сейчас люди пытаются их сдавать, чтобы как-то вернуть, отбить свои проценты. У многих были пустые квартиры от родственников по наследству, которыми они никак не занимались», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, люди стараются оптимизировать расходы, и это жильё тоже выходит на рынок.

Как прогнозирует эксперт, рынок стабилизируется через год- полтора.

«Квартиры будут брать только в хорошем состоянии, полностью меблированные, с техникой, и борьба будет именно за арендатора», — считает Саяпин.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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