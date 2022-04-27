Сотрудникам Шереметьева предложили более 190 вакансий в дорожной отрасли Подмосковья

Сотрудники аэропорта Шереметьево, временно прекратившие работу из-за закрытия терминалов, получили более 190 предложений работы в дорожной отрасли Подмосковья.

Об этом сообщает телеканал «360».

Для сотрудников аэропорта провели специальную ярмарку вакансий.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова подчеркнула, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение оказать максимальную поддержку.

По её словам, сотрудникам аэропорта предложили более 190 вакансий в Минтрансе, «Мосавтодоре» и «Мострансавто». Около 150 человек уже заинтересовались вакансиями, с ними работают специалисты отдела кадров.

Ранее из-за сокращения международных рейсов аэропорт Шереметьево приостановил работу нескольких терминалов.

Свыше 3,2 тыс. сотрудников перевели в режим простоя. Им выплачивают 2/3 оклада. У них сохраняются рабочее место и медицинская страховка.