В Ульяновской области 28 апреля объявлено днём траура по погибшим в детском саду

Ульяновская область объявила 28 апреля днём траура по погибшим в детском саду посёлка Вешкайма.

Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор от региона Айрат Гибатдинов.

Как сообщает kp.ru, по словам главы Вешкаймского района Татьяны Стельмах, администрация готова оказать родственникам погибших материальную помощь. Кроме того, местные власти возьмут на себя затраты на организацию похорон.

«В момент трагедии в детском саду находились 72 ребёнка. Я благодарна всем сотрудникам детского сада. Они повели себя правильно, встав на защиту детей», — сказала она.

Ранее сосед рассказал Life.ru, что владелец ружья, из которого 26-летний Руслан А. застрелил двух детей и воспитательницу в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма, раньше был директором коммунального хозяйства и увлекался охотой.

«Отличный был мужик. Охотой увлекался, мой сосед, нередко ко мне в гараж заходил», — сообщил сосед убитого.

Тело владельца ружья было обнаружено на свалке в карьере на окраине посёлка. Его убили двумя выстрелами в голову.