Губернатор Курской области сообщил о перехвате российской ПВО украинского беспилотника

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Над Курской областью ночью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет.
Губернатор Курской области сообщил о перехвате российской ПВО украинского беспилотника
  • Gettyimages.ru

«В небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчёты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. 

Ранее он сообщил, что в регионе в ночь на 27 апреля сработала система ПВО.

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