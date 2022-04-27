Губернатор Курской области сообщил о перехвате российской ПВО украинского беспилотника

Над Курской областью ночью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет.

«В небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчёты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее он сообщил, что в регионе в ночь на 27 апреля сработала система ПВО.