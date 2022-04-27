Задержанные в Белгороде хотели повредить железную дорогу, используемую военными эшелонами
«Я начал смотреть по карте, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким передвигаются военные эшелоны», — рассказал один из задержанных, видео с которым предоставила ФСБ.
Он добавил, что изучал строение железнодорожного полотна и способы его «вывода из строя».
Второй задержанный отметил, что «был запланирован ряд акций, а именно — повреждение железнодорожного полотна путём выкручивания винтов и ослабления крепежей».
Ранее ФСБ сообщила, что в Белгороде задержаны двое россиян, готовившие диверсию на объекте транспорта.