Задержанные в Белгороде хотели повредить железную дорогу, используемую военными эшелонами

Задержанные в Белгороде диверсанты признались, что планировали вывести из строя железнодорожные пути, по которым двигаются российские военные эшелоны.

«Я начал смотреть по карте, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким передвигаются военные эшелоны», — рассказал один из задержанных, видео с которым предоставила ФСБ.

Он добавил, что изучал строение железнодорожного полотна и способы его «вывода из строя».

Второй задержанный отметил, что «был запланирован ряд акций, а именно — повреждение железнодорожного полотна путём выкручивания винтов и ослабления крепежей».

Ранее ФСБ сообщила, что в Белгороде задержаны двое россиян, готовившие диверсию на объекте транспорта.