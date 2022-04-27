ФСБ: погранпункты Крыма на границе с Украиной работают штатно

Все пограничные пункты Крыма на границе с Украиной работают в штатном и круглосуточном режиме, сбои в их функционировании отсутствуют.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

«Все три автомобильных пункта пропуска работают в штатном и круглосуточном режиме. Сбоев в их функционировании не допущено. Прекращения пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных не планируется», — говорится в сообщении погрануправления.

Отмечается, что граждане Украины могут въезжать на территорию России при наличии действительных документов. Документы для подтверждения цели въезда не требуются.