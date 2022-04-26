Специалист по недвижимости Радченко дала рекомендации по покупке жилья

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Чаще всего риски возникают при покупке новой квартиры от застройщика, рассказала эксперт в беседе с Nation News.

Часто возникают такие ситуации, когда компании замораживают строительство, а люди остаются обманутыми дольщиками. Если человек переживает, что может попасть в подобную ситуацию и не доверяет компании, то стоит приобрести квартиру на вторичном рынке, поскольку в настоящее время ситуация там стабилизировалась, заявила она.

«Для каждого человека рекомендации индивидуальные. Если у вас есть материнский капитал и вы хотите им воспользоваться, но не хватает пару миллионов, вы можете освоить его. Если у вас есть какая-то сумма, воспользуйтесь льготой», — отметила Радченко.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о ситуации на рынке жилья.