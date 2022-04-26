Казанский Дворец земледельцев вошёл в список самых популярных дворцов России
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Реальное время».
Первое место в рейтинге самых популярных архитектурных сооружений России занял Воронцовский дворец в городе Алупка — его в путешествиях посещают 45% россиян. На втором месте — Зимний дворец в Санкт-Петербурге, 39% голосов.
Четвёртое и пятое место в рейтинге — у Коломенского дворца в Москве и Путевого дворца в Твери — по 3% соответственно.
Респонденты также проголосовали за Дворец Алфераки в Таганрогском краеведческом музее в Таганроге и за Дом-дворец Баташевых в городе Выкса Нижегородской области.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.