В OBI намерены открыть все свои магазины в России до конца майских праздников

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Магазины сети OBI планируется открыть в России до конца майских праздников.
В OBI намерены открыть все свои магазины в России до конца майских праздников
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин «OBI Ходынское поле», а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что магазины будут открываться поэтапно: к 1 мая планируется вернуть к работе гипермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге, затем в других регионах.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что шведская компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок.

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