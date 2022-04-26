В OBI намерены открыть все свои магазины в России до конца майских праздников

Магазины сети OBI планируется открыть в России до конца майских праздников.

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин «OBI Ходынское поле», а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что магазины будут открываться поэтапно: к 1 мая планируется вернуть к работе гипермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге, затем в других регионах.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что шведская компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок.