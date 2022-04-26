Генпрокуратура: учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая

Сторонник украинской неонацистской организации учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая 2022 года.

Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора России Игоря Краснова Совету Федерации, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «не белой» расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды... планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на объекте транспортной инфраструктуры», — указано в документе.

Отмечается, что по данному факту расследуется уголовное дело.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили о предотвращении в 2021 году в России 28 терактов.