В Москве открыли мемориальную доску писателю Вадиму Кожевникову

В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски Вадиму Кожевникову — Герою Социалистического Труда, лауреату Госпремии СССР, писателю и общественному деятелю.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Памятная табличка установлена на доме 25/7 на Тверском бульваре. В этом здании раньше располагалась редакция журнала «Знамя», где Кожевников проработал с 1949 по 1984 год.

В торжественной церемонии открытия таблички приняли участие представители столичных органов власти и родственники Вадима Кожевникова.

Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.