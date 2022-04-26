В Москве открыли мемориальную доску писателю Вадиму Кожевникову

Короткая ссылка
В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски Вадиму Кожевникову — Герою Социалистического Труда, лауреату Госпремии СССР, писателю и общественному деятелю.
В Москве открыли мемориальную доску писателю Вадиму Кожевникову

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Памятная табличка установлена на доме 25/7 на Тверском бульваре. В этом здании раньше располагалась редакция журнала «Знамя», где Кожевников проработал с 1949 по 1984 год.

В торжественной церемонии открытия таблички приняли участие представители столичных органов власти и родственники Вадима Кожевникова.

Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить