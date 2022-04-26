Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли России

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Прокуратура выявила системные проблемы в российской авиаотрасли, которые негативно влияют на состояние безопасности, следует из доклада генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране в 2021 году.
Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли России
  • Gettyimages.ru
  • © Siri Stafford

Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается рост почти в два раза числа погибших в авиакатастрофах в 2021 году — с 35 до 71. Само количество авиапроисшествий сократилось с 36 до 30, из них 18 составляют авиакатастрофы.

«При этом государственная программа обеспечения безопасности полётов со сроком исполнения до 2015 года в полном объёме не реализована. Новая актуальная программа не внедрена. Органы, ответственные за управление безопасностью полётов, не определены», — отмечает генпрокурор.

По его словам, также не разработан ряд авиационных правил, принятие которых прямо предусмотрено воздушным законодательством, в том числе порядки сертификации аэродромного оборудования, регламент предоставления данных о состоянии авиатехники, правила выполнения отдельных видов авиаработ.

Также отмечается, что остаются без правового регулирования актуальные вопросы организации орнитологического обеспечения полётов.

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