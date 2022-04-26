В СК заявили, что для взрыва в подъезде дома в Петербурге использовался фейерверк

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Для взрыва на лестнице в подъезде девятиэтажного дома в Санкт-Петербурге использовался фейерверк «Фестивальный шар», заявили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
В СК заявили, что для взрыва в подъезде дома в Петербурге использовался фейерверк
  • РИА Новости

«Соучастники посредством сети интернет вступили в сговор с неустановленным лицом на совершение указанного преступления за денежное вознаграждение. Затем они приобрели фейерверк «Фестивальный шар» и выехали в Санкт-Петербург, где в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года около квартиры, расположенной на восьмом этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту, подожгли его», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом.

Ранее совместно с сотрудниками полиции в Москве задержали трёх подозреваемых: 16-летних брата и сестру, а также 27-летнюю женщину. Решается вопрос об их доставлении в Петербург.

Как пишут «Невские новости», ударная волна выбила окна, двери и повредила лифты.

Из-за происшествия эвакуировали 40 человек, пострадавших нет.

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