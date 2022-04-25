В столице открылись ещё 13 районных клубов «Московского долголетия»

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В Вешняках открылись 13 районных клубов «Московского долголетия», заявил мэр Сергей Собянин.
В столице открылись ещё 13 районных клубов «Московского долголетия»

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Как отметил Собянин, сеть центров «Московское долголетие» возвращается к работе в полном объёме. В настоящее время в городе работают 34 клуба, до конца года их число вырастет до 71.

С 2018 года в программе приняли участие свыше 410 тыс. человек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 1 тыс. клубов по интересам создали в центрах «Московского долголетия».

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