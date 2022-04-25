Акция «Лес Победы» пройдёт в Подмосковье 30 апреля

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Акция «Лес Победы» состоится в Московской области 30 апреля, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Акция «Лес Победы» пройдёт в Подмосковье 30 апреля
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Об этом сообщает «Радио 1».

«Есть запрос на эту акцию, она объединяет наши города, новые микрорайоны. В скверах, парках, лесах Подмосковья должны быть порядок и чистота», — отметил Воробьёв в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.

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