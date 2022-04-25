Власти Москвы рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли

Московские власти рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли.

Об этом сообщает НСН.

«Бизнесу дали отсрочку по оплате арендных платежей за II квартал на шесть месяцев на сумму 3,82 млрд рублей. Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с изменённым видом разрешённого использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты.

Для получения отсрочки инвесторам нужно направить соответствующее обращение в Департамент городского имущества.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.