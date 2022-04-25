Власти Москвы рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли
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Об этом сообщает НСН.
«Бизнесу дали отсрочку по оплате арендных платежей за II квартал на шесть месяцев на сумму 3,82 млрд рублей. Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с изменённым видом разрешённого использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты.
Для получения отсрочки инвесторам нужно направить соответствующее обращение в Департамент городского имущества.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.