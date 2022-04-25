Генпрокурор Краснов назвал жадность коммерсантов причиной подорожания лекарств
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«Проведённые проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — приводит ТАСС слова Краснова на расширенной коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.
Генпрокурор потребовал от подчинённых продолжать ведение мониторинга цен на лекарственные препараты.
Он также заявил о необходимости пресекать попытки откровенных спекуляций на рынке.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная.