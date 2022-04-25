В Минцифры прокомментировали сообщения о нехватке IT-оборудования

В Минцифры прокомментировали информацию о нехватке IT-оборудования, в том числе серверов и систем хранения данных.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Минцифры участвует в урегулировании вопросов, связанных с закупкой софта и радиоэлектроники для всех российских IT-компаний. Минцифры при участии Минпромторга принимает меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что дефицита на рынке нет.

Ранее появилась информация, что на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру в связи с притоком новых пользователей соцсеть «ВКонтакте» попросила Минцифры помочь в поиске производителя, который был бы готов продать компании «десятки тысяч серверов».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.