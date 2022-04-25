В Минцифры прокомментировали сообщения о нехватке IT-оборудования

Короткая ссылка
В Минцифры прокомментировали информацию о нехватке IT-оборудования, в том числе серверов и систем хранения данных.
В Минцифры прокомментировали сообщения о нехватке IT-оборудования
  • Gettyimages.ru
  • © Comstock

Об этом сообщает «Российская газета».

«Минцифры участвует в урегулировании вопросов, связанных с закупкой софта и радиоэлектроники для всех российских IT-компаний. Минцифры при участии Минпромторга принимает меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что дефицита на рынке нет.

Ранее появилась информация, что на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру в связи с притоком новых пользователей соцсеть «ВКонтакте» попросила Минцифры помочь в поиске производителя, который был бы готов продать компании «десятки тысяч серверов».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить