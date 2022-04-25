В Минцифры прокомментировали сообщения о нехватке IT-оборудования
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Об этом сообщает «Российская газета».
«Минцифры участвует в урегулировании вопросов, связанных с закупкой софта и радиоэлектроники для всех российских IT-компаний. Минцифры при участии Минпромторга принимает меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что дефицита на рынке нет.
Ранее появилась информация, что на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру в связи с притоком новых пользователей соцсеть «ВКонтакте» попросила Минцифры помочь в поиске производителя, который был бы готов продать компании «десятки тысяч серверов».
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.