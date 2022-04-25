В Москве пройдёт ночная репетиция парада Победы без участия техники

В понедельник, 25 апреля, в Москве состоится ночная репетиция парада Победы без участия военной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе репетиции экипажи механизированной колонны проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

В департаменте также добавили, что на время проведения мероприятия некоторые центральные улицы будут перекрыты.

Ранее сообщалось, что в параде Победы на Красной площади 9 Мая примут участие 11 тыс. человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолётов и вертолётов.

Полномасштабные ночные репетиции запланированы на 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.