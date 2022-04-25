В Москве пройдёт ночная репетиция парада Победы без участия техники

Короткая ссылка
В понедельник, 25 апреля, в Москве состоится ночная репетиция парада Победы без участия военной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В Москве пройдёт ночная репетиция парада Победы без участия техники
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

По данным ведомства, в ходе репетиции экипажи механизированной колонны проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

В департаменте также добавили, что на время проведения мероприятия некоторые центральные улицы будут перекрыты.

Ранее сообщалось, что в параде Победы на Красной площади 9 Мая примут участие 11 тыс. человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолётов и вертолётов.

Полномасштабные ночные репетиции запланированы на 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить