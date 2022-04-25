Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об уничтожении инсталляции с бабушкой и знаменем

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об уничтожении в Москве инсталляции с украинской бабушкой и советским знаменем.
Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об уничтожении инсталляции с бабушкой и знаменем
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошёл 22 апреля. По имеющимся данным, мужчина сломал картонную инсталляцию, которая была расположена в районе Куркино. Подозреваемый задержан.

«В соответствии с поручением главы ведомства следственные органы установят обстоятельства случившегося и мотивы указанного лица, дав правовую оценку его действиям», — отмечается в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить