Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об уничтожении инсталляции с бабушкой и знаменем
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошёл 22 апреля. По имеющимся данным, мужчина сломал картонную инсталляцию, которая была расположена в районе Куркино. Подозреваемый задержан.
«В соответствии с поручением главы ведомства следственные органы установят обстоятельства случившегося и мотивы указанного лица, дав правовую оценку его действиям», — отмечается в сообщении.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.