Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об уничтожении инсталляции с бабушкой и знаменем

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об уничтожении в Москве инсталляции с украинской бабушкой и советским знаменем.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошёл 22 апреля. По имеющимся данным, мужчина сломал картонную инсталляцию, которая была расположена в районе Куркино. Подозреваемый задержан.

«В соответствии с поручением главы ведомства следственные органы установят обстоятельства случившегося и мотивы указанного лица, дав правовую оценку его действиям», — отмечается в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.