Парфюмер Нестерова рассказала об особенностях ароматов для одежды

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, чем парфюмерия для белья и одежды отличается от привычных духов.

Применять парфюм для белья важно особым образом — каждый предмет гардероба сбрызгивать не нужно, уточнила она в беседе с Пятым каналом.

«Какие же ноты обычно используются в парфюмах для белья? Это мускусные ноты, которые обладают ощущением тактильности, мягкости, чувственности. Они невесомые, они очень деликатные и зачастую имеют сливочное звучание. Также кашемировые оттенки — они имеют тактильность, ощущение хлопка, ощущение кашемирового свитера, шарфика, это что-то очень-очень приятное. Это лёгкие цветочные ноты — ландыш, ирис или роза», — объяснила Нестерова.

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