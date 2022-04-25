Парфюмер Нестерова рассказала об особенностях ароматов для одежды

Короткая ссылка
Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, чем парфюмерия для белья и одежды отличается от привычных духов.
Парфюмер Нестерова рассказала об особенностях ароматов для одежды
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

Применять парфюм для белья важно особым образом — каждый предмет гардероба сбрызгивать не нужно, уточнила она в беседе с Пятым каналом.

«Какие же ноты обычно используются в парфюмах для белья? Это мускусные ноты, которые обладают ощущением тактильности, мягкости, чувственности. Они невесомые, они очень деликатные и зачастую имеют сливочное звучание. Также кашемировые оттенки — они имеют тактильность, ощущение хлопка, ощущение кашемирового свитера, шарфика, это что-то очень-очень приятное. Это лёгкие цветочные ноты — ландыш, ирис или роза», — объяснила Нестерова.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить