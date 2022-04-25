Волонтёры #МыВместе и российские военные доставили лекарства жителям Херсонской области

Волонтёры движения #МыВместе, российские военные и Росгвардия доставили лекарства жителям посёлка Чаплинка Херсонской области.

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные», — заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Он также добавил, что частично удалось собрать наборы по индивидуальным заявкам жителей после инфарктов и инсультов, тяжелобольных пенсионеров.

Ранее ФАН сообщало о жителях ДНР и ЛНР, прибывающих в Россию через границу в Ростовской области.