Волонтёры #МыВместе и российские военные доставили лекарства жителям Херсонской области

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Волонтёры движения #МыВместе, российские военные и Росгвардия доставили лекарства жителям посёлка Чаплинка Херсонской области.
Волонтёры #МыВместе и российские военные доставили лекарства жителям Херсонской области
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные», — заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Он также добавил, что частично удалось собрать наборы по индивидуальным заявкам жителей после инфарктов и инсультов, тяжелобольных пенсионеров.

Ранее ФАН сообщало о жителях ДНР и ЛНР, прибывающих в Россию через границу в Ростовской области.

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