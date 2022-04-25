Волонтёры #МыВместе и российские военные доставили лекарства жителям Херсонской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает Life.ru.
«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные», — заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
Он также добавил, что частично удалось собрать наборы по индивидуальным заявкам жителей после инфарктов и инсультов, тяжелобольных пенсионеров.
Ранее ФАН сообщало о жителях ДНР и ЛНР, прибывающих в Россию через границу в Ростовской области.