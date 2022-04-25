Правительство Тверской области: 17 человек погибли при пожаре в здании НИИ

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Правительство Тверской области сообщило, что 17 человек погибли в результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны в Твери.
Правительство Тверской области: 17 человек погибли при пожаре в здании НИИ
  • РИА Новости

«К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознаны пятеро из них», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

По поручению губернатора региона Игоря Рудени, пострадавшим и семьям погибших при пожаре окажут меры поддержки.

На месте ЧП продолжается разбор завалов.

21 апреля в Твери произошёл пожар в научном учреждении Минобороны России, сотрудники эвакуированы. 22 апреля местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания.

Военная прокуратура Тверского гарнизона ЗВО начала проверку в связи с крупным пожаром в институте.

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