Правительство Тверской области: 17 человек погибли при пожаре в здании НИИ

Правительство Тверской области сообщило, что 17 человек погибли в результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны в Твери.

«К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознаны пятеро из них», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

По поручению губернатора региона Игоря Рудени, пострадавшим и семьям погибших при пожаре окажут меры поддержки.

На месте ЧП продолжается разбор завалов.

21 апреля в Твери произошёл пожар в научном учреждении Минобороны России, сотрудники эвакуированы. 22 апреля местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания.

Военная прокуратура Тверского гарнизона ЗВО начала проверку в связи с крупным пожаром в институте.