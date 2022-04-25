Правительство Тверской области: 17 человек погибли при пожаре в здании НИИ
- РИА Новости
«К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознаны пятеро из них», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
По поручению губернатора региона Игоря Рудени, пострадавшим и семьям погибших при пожаре окажут меры поддержки.
На месте ЧП продолжается разбор завалов.
21 апреля в Твери произошёл пожар в научном учреждении Минобороны России, сотрудники эвакуированы. 22 апреля местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания.
Военная прокуратура Тверского гарнизона ЗВО начала проверку в связи с крупным пожаром в институте.