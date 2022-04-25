На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошла авария на водоотливе, подтвердило управление МЧС по Кузбассу.

«На месте два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона. Всего 22 человека, пять единиц техники. Люди самостоятельно эвакуируются», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на аварийном участке находились 11 горнорабочих, десять вышли на поверхность, один человек погиб.

Представитель экстренных служб отметил, что свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе.