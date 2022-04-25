«Ъ»: операторы связи хотят сохранить базовые станции на территории учебных заведений
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
Операторы предлагают рассмотреть меру в рамках антикризисной поддержки отрасли. Демонтаж, по оценке экспертов, может обойтись каждой компании более чем в 2 млрд рублей.
Операторы и Минцифры считают, что базовые станции безопасны, в то время как Роспотребнадзор утверждает, что нарушение данных требований чревато серьёзными рисками для здоровья детей.
Запрет на размещение базовых станции на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодёжи действует с 2010 года, с 2021 ограничение распространилось на вузы и колледжи.