МВД: более 12 тысяч богослужений и крестных ходов прошли в России в пасхальную ночь

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране в пасхальную ночь прошло свыше 12,5 тыс. богослужений и крестных ходов, правонарушений выявлено не было.
МВД: более 12 тысяч богослужений и крестных ходов прошли в России в пасхальную ночь
  • РИА Новости

«В ночь с 23 на 24 апреля 2022 года более чем в 7,3 тыс. населённых пунктах Российской Федерации состоялось свыше 12,5 тыс. богослужений и крестных ходов», — цитирует её портал «МВД МЕДИА».

Она отметила, что порядок обеспечивали свыше 48,1 тыс. сотрудников полиции, которые несли службу вместе с росгвардейцами, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и других общественных формирований.

Ранее сообщалось, что праздничная пасхальная церковная служба для российских военных прошла на территории авиабазы Хмеймим в Сирии.

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