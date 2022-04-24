МВД: более 12 тысяч богослужений и крестных ходов прошли в России в пасхальную ночь

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране в пасхальную ночь прошло свыше 12,5 тыс. богослужений и крестных ходов, правонарушений выявлено не было.

«В ночь с 23 на 24 апреля 2022 года более чем в 7,3 тыс. населённых пунктах Российской Федерации состоялось свыше 12,5 тыс. богослужений и крестных ходов», — цитирует её портал «МВД МЕДИА».

Она отметила, что порядок обеспечивали свыше 48,1 тыс. сотрудников полиции, которые несли службу вместе с росгвардейцами, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и других общественных формирований.

Ранее сообщалось, что праздничная пасхальная церковная служба для российских военных прошла на территории авиабазы Хмеймим в Сирии.