МВД: более 12 тысяч богослужений и крестных ходов прошли в России в пасхальную ночь
- РИА Новости
«В ночь с 23 на 24 апреля 2022 года более чем в 7,3 тыс. населённых пунктах Российской Федерации состоялось свыше 12,5 тыс. богослужений и крестных ходов», — цитирует её портал «МВД МЕДИА».
Она отметила, что порядок обеспечивали свыше 48,1 тыс. сотрудников полиции, которые несли службу вместе с росгвардейцами, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и других общественных формирований.
Ранее сообщалось, что праздничная пасхальная церковная служба для российских военных прошла на территории авиабазы Хмеймим в Сирии.