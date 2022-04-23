Самолёт с Благодатным огнём из Израиля приземлился во Внукове

Самолёт, на борту которого находится Благодатный огонь из Иерусалима, приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

В течение пасхальной службы лампады с огнём доставят в 15 храмов Москвы и пять храмов в Подмосковье, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Благодатный огонь доставят в храмы Коломны, Мытищ, Подольска, Одинцова и Балашихи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более десяти веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи.