В России создали комиссию по развитию производства спортивного оборудования

Глава российского Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила о создании комиссии по поддержке поставщиков спортивного оборудования и развитию отечественного производства.

Как сообщает ТАСС, Силина отметила, что участники комиссии будут прорабатывать, в частности, вопросы замещения выпадающего импорта.

«Комиссия окажет содействие государственной программе импортозамещения и примет непосредственное участие в развитии отечественного производства. Сейчас доля спортивного оборудования российского производства составляет около 25%, зарубежного — 75%», — сказала она.

Силина подчеркнула, что если западные бренды не вернутся на российский рынок, то это даст серьёзный импульс российским производителям фитнес-товаров и импортозамещение произойдёт не за десять лет, а в течение трёх — пяти лет.

Уточняется, что в комиссию вошли руководители компаний-производителей профессионального спортивного оборудования.

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