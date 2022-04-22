Венедиктов сообщил о намерении обжаловать решение о внесении в список иноагентов

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Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* намерен обжаловать решение о внесении его в список СМИ-иноагентов.
Венедиктов сообщил о намерении обжаловать решение о внесении в список иноагентов
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать (это юристы смотрят) в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Венедиктов отметил, что пытался уехать на несколько дней в Санкт-Петербург, однако теперь, видимо, придётся пересмотреть планы.

Ранее стало известно о внесении Минюстом России Алексея Венедиктова, Александра Невзорова* и Сергея Пархоменко* в реестр СМИ-иноагентов.

Всего 22 апреля в данный перечень внесли восемь человек.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

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