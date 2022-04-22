Венедиктов сообщил о намерении обжаловать решение о внесении в список иноагентов
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать (это юристы смотрят) в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Венедиктов отметил, что пытался уехать на несколько дней в Санкт-Петербург, однако теперь, видимо, придётся пересмотреть планы.
Ранее стало известно о внесении Минюстом России Алексея Венедиктова, Александра Невзорова* и Сергея Пархоменко* в реестр СМИ-иноагентов.
Всего 22 апреля в данный перечень внесли восемь человек.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.