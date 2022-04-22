В Крыму планируют установить более 50 зарядных станций для электрокаров в 2022 году

В Крыму планируют установить более 50 зарядных станций для электромобилей в 2022 году.

«Республика Крым входит в 12 пилотных регионов РФ по оборудованию инфраструктуры электротранспорта. Мы очень рады этому. Мы понимаем, что в первую очередь туризм должен быть с экологической средой», — заявил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко в беседе с «Крым 24».

Он напомнил, что в республике уже установлено более 40 зарядных станций.

Как отметил Шеряко со ссылкой на данные ГИБДД, на территории Крыма зарегистрировано более 300 электрокаров.

«Но мы понимаем, что в летний период количество электромобилей увеличится до 5 тыс.», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится ещё 64 станции зарядки электрокаров. Из федерального бюджета на эти цели направили 173 млн рублей.