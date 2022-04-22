В вузах Татарстана появится почти 20 800 бюджетных мест в новом учебном году
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики.
Больше всего бюджетных мест предусмотрено в сфере образования и педагогических наук — 12% от общего числа.
Среди лидеров — информатика и вычислительная техника (8%), электро- и теплоэнергетика (7%), химические технологии (7%) и машиностроение (4,5%).
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в 2021 году в рамках студенческой недели в столице более 90 человек были приглашены на практику и работу.