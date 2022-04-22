В Подмосковье обсудили меры поддержки IT-отрасли

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил меры поддержки IT-отрасли с представителями этой сферы. В рабочей встрече также принял участие глава Минцифры России Максут Шадаев.
В Подмосковье обсудили меры поддержки IT-отрасли
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  • © Laurence Dutton

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, представителям IT в регионе предлагают различные меры поддержки.

«Всё это, безусловно, делает экономическую модель, инвестиции более выгодными, а также позволяет тем, кто стоит у истоков компании, привлекать людей, которые могут дать результат», — сказал он.

Со своей стороны, Шадаев назвал Подмосковье лидером по цифровой трансформации.

«Московская область стала первым регионом, который будет предоставлять гранты под новые рабочие места… И она традиционно является лидером по производству серверов», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.

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