В Ленобласти расширили меры поддержки для детей-сирот

В Ленинградской области ввели новую меру поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 28 апреля им начнут компенсировать затраты на аренду жилья.

Об этом сообщает kp.ru.

«Наш регион один из первых в Северо-Западном федеральном округе ввёл эту меру поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильём, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на три-пять месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Для получения выплаты нужно предоставить в органы опеки договор аренды жилого помещения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году.