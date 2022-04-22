В Ассоциации садоводов России дали советы по началу дачного сезона

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Доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин, президент Ассоциации садоводов России, дал советы, как открыть дачный сезон в столичном регионе.
В Ассоциации садоводов России дали советы по началу дачного сезона
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«В первые выходные тёплые главное, что нужно сделать, — это обработать свои плодовые, ягодные кустарники и деревья 1%-ным медным купоросом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, через неделю сад желательно обработать инсектицидом. Третий этап предполагает обработку фунгицидом.

После полной обработки можно переходить к посадке деревьев, считает Муханин.

«Все хозяйства начали сажать деревья: яблони, груши, вишни, черешни, кустарники: крыжовник, смородину, малину. Сейчас чем раньше посадишь, тем лучше», — пояснил он.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, что следует из результатов опроса, проведённого сервисом «Туту.ру».

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