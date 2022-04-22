Минюст внёс Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов
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Согласно реестру, в список были внесены экс-сотрудник ФБК** Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза.
Ранее Министерство юстиции внесло Алексея Венедиктова***, Александра Невзорова*** и Сергея Пархоменко*** в реестр СМИ-иноагентов.
* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.
** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.