Минюст внёс Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов

Короткая ссылка
Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в перечень физлиц-иноагентов, следует из перечня Минюста России.
Минюст внёс Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Felix Zahn/photothek.net

Согласно реестру, в список были внесены экс-сотрудник ФБК** Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза.

Ранее Министерство юстиции внесло Алексея Венедиктова***, Александра Невзорова*** и Сергея Пархоменко*** в реестр СМИ-иноагентов.

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить