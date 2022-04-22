В МЧС дали советы по обеспечению пожарной безопасности на даче

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Генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, дал советы по обеспечению пожарной безопасности на даче.
В МЧС дали советы по обеспечению пожарной безопасности на даче
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  • © Tascha Rassadornyindee / EyeEm

«Причина 30% пожаров лежит в электротехнической плоскости. Можно порекомендовать садоводам современные устройства защиты. Например, появились устройства защиты от искрения дугового пробоя», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Еникеев, существуют и автономные дымовые пожарные извещатели.

По его словам, также необходим огнетушитель — углекислотный, порошковый, водоэмульсионный.

«Надо брать и для бани, и для сарая, и для дома», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, что следует из результатов опроса, проведённого сервисом «Туту.ру».

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