В МЧС дали советы по обеспечению пожарной безопасности на даче

Генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, дал советы по обеспечению пожарной безопасности на даче.

«Причина 30% пожаров лежит в электротехнической плоскости. Можно порекомендовать садоводам современные устройства защиты. Например, появились устройства защиты от искрения дугового пробоя», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Еникеев, существуют и автономные дымовые пожарные извещатели.

По его словам, также необходим огнетушитель — углекислотный, порошковый, водоэмульсионный.

«Надо брать и для бани, и для сарая, и для дома», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, что следует из результатов опроса, проведённого сервисом «Туту.ру».