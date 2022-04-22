В Тамбове состоялась церемония открытия Всероссийской акции «Вахта памяти»

В Тамбове церемония открытия Всероссийской акции «Вахта памяти» состоялась 21 апреля. Традиционно она обозначает старт поискового сезона и полевых экспедиций.

Об этом пишет «Тамбовский курьер».

В текущем году основные работы в рамках проекта «Вахта памяти» посвящены 80-летию формирования 2-й гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны. Бойцы регионального отделения поискового движения России отправятся на места сражений в Волгоградскую, Ростовскую области и в Севастополь, поскольку 2-я гвардейская армия принимала участие в боях за освобождение этих территорий.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.