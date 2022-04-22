Эксперт по туризму Бобылёв допустил увеличение турпотока из России в Турцию в текущем году

Председатель правления Всероссийского объединения туристов, член Общественного совета Ростуризма Роман Бобылёв рассказал, что турпотоки этим летом будут направлены в дружественные России страны. По его прогнозу, лидером станет Турция.

Турция всегда отличалась максимально лояльным отношением к российским гражданам, russian-friendly уровень там всегда был высокий, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

«По моей оценке, если ситуация будет развиваться в таком же русле, Турецкая Республика займёт 80% массового выездного организованного туризма», — сказал эксперт.

Он отметил, что Turkish Airlines предложила туристам широкую полётную программу, в то время как Египет, Вьетнам, Таиланд, Тунис, тоже лояльно настроенные к российским туристам, пока ещё изучают возможности организации массовых авиаперевозок.

Ранее основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.