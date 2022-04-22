В Москве учредили порядок выделения грантов на поддержку делового туризма

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Мэр Москвы Сергей Собянин учредил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодёжного туризма.
В Москве учредили порядок выделения грантов на поддержку делового туризма
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Юрлица и ИП, организующие деловые мероприятия в форме конференций, форумов, корпоративно-деловых встреч продолжительностью не менее двух дней, смогут получить грант из столичного бюджета для частичной компенсации своих затрат на аренду помещения и технического оборудования.

Финансовая поддержка также предусмотрена для организаторов международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодёжного туризма.

Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие составит до 10 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о преференциях для промышленных комплексов.

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