В Севастополе более 1,3 тысячи человек примут участие в параде Победы 9 мая

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В Севастополе рассказали о подготовке к параду, который пройдёт в ознаменование 77-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
В Севастополе более 1,3 тысячи человек примут участие в параде Победы 9 мая
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Военнослужащие Черноморского флота, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, курсанты военных учебных заведений, юные нахимовцы, кадеты и юнармейцы 9 мая примут участие в севастопольском параде, передаёт «Новый Севастополь».

«В Севастополе парад начнётся 9 мая в 10:00, его участниками станут более 1,3 тыс. человек», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Также в параде примут участие 40 единиц боевой и специальной техники. Колонну техники возглавит легендарный танк Т-34.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.

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