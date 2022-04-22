В Севастополе более 1,3 тысячи человек примут участие в параде Победы 9 мая
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Военнослужащие Черноморского флота, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, курсанты военных учебных заведений, юные нахимовцы, кадеты и юнармейцы 9 мая примут участие в севастопольском параде, передаёт «Новый Севастополь».
«В Севастополе парад начнётся 9 мая в 10:00, его участниками станут более 1,3 тыс. человек», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Также в параде примут участие 40 единиц боевой и специальной техники. Колонну техники возглавит легендарный танк Т-34.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.