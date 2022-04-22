Специалист по IT-безопасности Трухачёв назвал особенности новой волны фишинговых сайтов

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачёв рассказал, что в апреле в Рунете было зарегистрировано около 50 мошеннических сайтов, с помощью которых злоумышленники обманывают людей, продавая им несуществующие билеты на концерты, театральные постановки, футбольные матчи и другие мероприятия.

Об этом он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, на фейковых сайтах новой волны много фактических ошибок. Так на одном из ресурсов было сообщение о том, что «кабинет министров Украины в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ввёл ограничительные меры в России, в результате которых покупка билетов в театральных кассах невозможна».

«Звучит абсурдно, но именно это утверждают создатели новой волны фейковых сайтов по продаже театральных билетов. Похоже, в процессе переделки фишингового сайта под другую страну кто-то просто забыл поменять всю необходимую информацию. И так сойдёт», — прокомментировал Трухачёв.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.